Le cannabis ne pourra pas être fumé dans la rue

Toujours en phase de préparation sur la future légalisation du cannabis, le gouvernement livre peu à peu les contours du futur cadre législatif. Après avoir indiqué que la légalisation ne concernerait que les majeurs, résidents et précisé qu'une dépénalisation était envisagée pour les mineurs, Étienne Schneider, ministre de la Santé, a abordé le sujet des lieux de consommation.

Information essentielle, la consommation de cannabis ne sera possible qu'en milieu privé, a-t-il indiqué à L'essentiel. Il sera ainsi interdit de fumer du cannabis dans la rue, ou encore dans un lieu public. Pas question non plus d'envisager le cannabis sur le lieu de travail.

Un processus de légalisation qui pourrait durer

En devenant le premier européen à légaliser la culture (NDLR: Les Pays-Bas ont réglementé avec des seuils de tolérance, sans pour autant légaliser), le commerce et la consommation de cannabis, le Luxembourg espère mettre à mal l'économie souterraine et la criminalité qu'elle implique, mais également se distinguer avec des produits contrôlés et donc de meilleure qualité.

Le processus de légalisation pourrait toutefois durer, aucune contrainte temporelle quant à la mise en place du projet de loi n'ayant été déterminée.

(Thomas Holzer/L'essentiel)