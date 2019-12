Les véhicules diesel et essence davantage taxés?

Une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. C’est le cap fixé pour le Luxembourg à l’horizon 2030. Un objectif ambitieux, qui passe forcément par des mesures fortes et une prise en main de l’ensemble de la société.

Adopté vendredi en Conseil de gouvernement, le plan national intégré en matière d’énergie et de climat fixe les grandes lignes, dont certaines changeront le quotidien de tout un chacun. En matière de transports notamment, le Luxembourg envisage une «réforme de l’impôt sur les véhicules automoteurs», selon l’expression consacrée.

Cela signifie-t-il que les véhicules diesel et essence seront davantage taxés? Le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, livre une première piste: «La réforme n’a pas encore été détaillée. Mais forcément, une personne qui achète une voiture diesel peu efficiente le remarquera sur la taxation…». Rendez-vous début janvier pour plus de précisions… D’autres changements sont attendus dans le domaine. Une réévaluation de l’avantage en nature pour les voitures de fonction est également prévue, en plus d’une réduction de la vente de diesel.

20% d’agriculture biologique d’ici à 2025

La généralisation du principe du pollueur-payeur à l’ensemble de la société fait également partie des mesures phares annoncées. «Les grandes industries l’appliquent déjà, le reste de la société sera également concerné», indique Claude Turmes. Les émissions de CO2 deviendront donc payantes pour les particuliers et petites entreprises, notamment.

Une tarification a même été fixée: 20 euros par tonne de CO2 en 2021, puis 5 euros supplémentaires en 2022 et 2023. La réforme fiscale fixera les dispositions d’applications. Une évolution qui aura forcément un impact sur la facture de fuel et le prix du carburant.

«Cela constitue un grand défi, mais c’est au politique de motiver et d’inciter à aller vers de nouvelles alternatives», a martelé Claude Turmes. Parmi les nombreuses mesures listées, la promotion de l’hydrogène «vert» et du photovoltaïque, un plan de sortie du chauffage au mazout «avec des programmes d’aides ciblés» et des incitations financières à investir dans les énergies renouvelables. Au niveau de l’agriculture, le Luxembourg vise 20% d’agriculture biologique d’ici à 2025.

(Thomas Holzer/L'essentiel)