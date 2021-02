Une N7 «plus sûre» entre Wemperhardt et Ettelbruck

Une N7 sécurisée et Hosingen délesté de son trafic, pour un budget global de plus 401 millions d'euros. Le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, a présenté ce vendredi les projets de sécurisation de la nationale 7 entre Wemperhardt et Ettelbruck et du contournement de Hosingen. En moins de 10 ans, 10 usagers de la route y sont décédés, 137 personnes ont été blessées dans des accidents dont 34 grièvement, a rappelé le ministère, justifiant l'importance du projet. Au total, près de 25 kilomètres de la route, d'une longueur totale de 31 kilomètres, seront rénovés. Le projet est divisé en trois: la section entre Fridhaff et Hoscheid-Dickt, entre Hosingen et Marnach, et entre Heinerscheid et Weiswampach.

Le chantier comprend notamment un élargissement des voies de 5,5 mètres, la mise en place d'une bande d’urgence, l'alternance de 2x1 voie tous les 1,2 km, la suppression des raccordements directs ainsi que l'aménagement des carrefours dénivelés.

Une piste cyclable

Pour faciliter le passage d'engins agricoles sur la N7, des voies spéciales vont être mises en place, a indiqué le responsable du projet, Marc Ries, de l’Administration des ponts et chaussées. La vitesse maximale sera de 90 km/h sur toute la longueur du tronçon. Le projet de sécurisation coûtera 246,71 millions d’euros. Les travaux devraient débuter en 2022 et dureront environ 4 ans pour la première section, indique le communiqué. «La circulation sera rendue plus sûre mais aussi plus fluide», a souligné François Bausch. Les cyclistes ne seront pas oubliés puisqu'une piste cyclable de Hoscheid à Hoscheid-Dickt sera également réalisée.

Autre élément clé de la sécurisation de la N7, le contournement de Hosingen. Ce projet comprend une route de 4,4 km pour soulager la localité du trafic automobile, la revalorisation du centre de Hosingen et le déplacement du CR324. 155 millions d'euros y seront consacrés pour des travaux qui doivent durer de 2022 à 2026.

(L'essentiel)