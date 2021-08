«Utiliser l'arme de service? L'ultime option»

Le contexte et le résumé des faits Le samedi 31 juillet 2021, un homme a été mortellement blessé, dans le nord du Luxembourg, après avoir tenté de menacer deux agents de la police grand-ducale. Le policier a-​​t-​​il répliqué de manière proportionnée en plein centre d'Ettelbruck? Le voisinage et la classe politique s'interrogent, alors qu'un appel à témoins a été lancé très rapidement pour récupérer du matériel vidéo. L'homme abattu par la police d'une seule balle, suite à un vol de voiture, était un père de famille. Une cagnotte a été ouverte pour soutenir ses proches, un hommage a eu lieu et une manifestation avait été annoncée pour le samedi 7 août, à Luxembourg. Elle n'a pas eu lieu. Au même moment, une pétition réclame l'installation de «bodycams» sur l'équipement des forces de police. Un avis partagé par un expert en balistique qui salue le caractère «remarquable» du travail de la police.

Dix jours après les dramatiques faits survenus à Ettelbruck, le samedi 31 juillet, en début de soirée, la police grand-ducale vient de répondre, ce mardi 10 août 2021, à quelques questions que nous lui avions soumises dans la foulée.

1. L'utilisation de l' arme de service

À quel moment un policier peut-il ou doit-il faire usage de son arme de service? «L’arme de service ne doit être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autre option: la loi parle ici d’une "nécessité absolue"», rappelle la police grand-ducale. Et d'ajouter: «La loi du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité fixe de cadre légal de l’usage de l’arme». Et de souligner également la notion de «légitime défense». Les articles 416 et 417 du Code pénal précisent le cadre général de la «légitime défense». «Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui».

2. La formation des policiers

«Le cadre légal concernant l'utilisation des armes à feu est enseigné de manière intensive aux futurs policiers lors de leur formation de base», détaille par écrit la police grand-ducale. «En outre, des sujets tels que l'utilisation proportionnelle des moyens de contrainte en font partie. S’y ajoutent des formations pratiques, comme par exemple les tactiques policières, la gestion de situations de conflit et la désescalade de celles-ci ainsi que l’entraînement avec l’arme de service. Dans le cadre de la formation continue, des recyclages sont prévus chaque année».

3. Quelle partie du corps viser pour neutraliser un assaillant?

On a pu le distinguer sur les images: l'homme qui a tenté d'agresser deux policiers après avoir volé une voiture dans le nord du Grand-Duché, a visiblement été touché mortellement au niveau du bas-ventre. «Un tir précis face à un tel danger, ce n’est pas facile du tout», nous avait déjà indiqué un expert en balistique. «Tirer sur une cible qui bouge, avec le stress, la peur et l’adrénaline, ce n’est pas évident. Les gens ne s'en rendent pas compte...».

Et la police grand-ducale de confirmer: «Il n'y a aucune consigne spécifique quant à quelle partie du corps un(e) policier/policière devrait viser dans différentes situations. Toutefois, les agents sont entraînés de manière à ce qu’ils ne ratent pas lorsqu’il doivent tirer, notamment afin de minimiser le risque pour des personnes non impliquées qui pourraient se trouver à proximité. L'endroit où la probabilité de ne pas rater est la plus élevée est logiquement le torse».

«Chaque situation doit être évaluée individuellement et au cas par cas par l’agent de police» nous précise-t-on encore. «La décision du moyen de contrainte à utiliser et d’un éventuel recours à l’arme de service dépend de nombreuses variables qui changent en fonction de la situation, dont par exemple, la distance, l’angle ou encore l’entourage...».

4. De quelles "armes" disposent les policiers au Luxembourg?

«L’arme de service avec laquelle les agents sont équipés lors de leurs missions quotidiennes est un pistolet de l’entreprise allemande Heckler&Koch», détaille la police. «En ce qui concerne le taser, l’usage de celui-ci pour les missions et interventions quotidiennes n’est actuellement pas une option pour la police luxembourgeoise».

Concernant l’usage de bodycams, «des analyses sont en cours», conclut la police grand-ducale. «Le cas échéant, le cadre légal doit évidemment être mis en place préalablement, définissant clairement les circonstances et conditions d’un tel usage, aussi en termes de protection des données. Pour plus de précisions à ce sujet, nous vous recommandons de contacter dès lors plutôt le ministère de la Sécurité intérieure».

???????????? Pourquoi un homme a-​​t-​​il été abattu à #Ettelbruck? L'heure est déjà aux nombreuses questions au #Luxembourg. Un homme a été neutralisé par la police après avoir volé une voiture dans le nord du pays. Le point sur la situation https://t.co/adSlcBKzmz pic.twitter.com/hsVyLoSWDa — L'essentiel (@lessentiel) August 2, 2021

(fl/L'essentiel )