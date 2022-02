Épisode 2 La séquence du 22 février

Invitée de la «Story» de L’essentiel Radio, la ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, Corinne Cahen, est revenue sur l’épineux cas du Groupe Orpéa, ébranlé par un scandale en France, et qui a introduit au Luxembourg une demande d’agrément pour l’ouverture d’un établissement. «On analysera leur demande et une réponse sera donnée dans les meilleurs délais», a-t-elle confié.

L’occasion également d’évoquer l’amélioration de la situation dans les maisons de soins et CIPA (Centre intégré pour personnes âgées) au cours des dernières semaines, rappelant que la vague Omicron s’est révélée moins virulente. «Être isolé, c’est ce qu’il y a de plus dur. On a changé cela. On peut de nouveau rendre visite à une personne positive», a-t-elle encore précisé.

Chaque visiteur en maison de soins et CIPA est tenu de présenter un certificat CovidCheck valable ainsi qu’un test rapide négatif. «Le plus important pour les résidents des maisons de retraite, c’est de pouvoir manger ensemble. Le côté social est très important. Beaucoup de gens ont souffert de la solitude. L’être humain n’est pas fait pour être seul», a-t-elle conclu.

« Le premier 45 tours que j'ai acheté »

Épisode 1 La séquence du 21 février

La crise sanitaire a mis les nerfs en pelote à beaucoup de monde mais des limites ont été franchies selon Corinne Cahen. «Ce n'est pas très marrant d'avoir des manifestants devant chez soi, surtout pour mes enfants, je n'ai pas trouvé ça très drôle et là j'arrête de rigoler», a-t-elle confié. «Je trouve ça vraiment très très grave et très dommage parce que finalement on veut tous la même chose, vivre en paix». Et de poursuivre: «Son chez soi doit encore être un lieu sûr parce que sinon on est dans d'autres sphères qu'on ne connaissait pas au Luxembourg et j'espère que ça ne se reproduira plus».

Sur la gestion de la crise, notamment dans les maisons de repos, la ministre s'est dit «convaincue» d'avoir fait un travail énorme avec tous les acteurs du secteur pour faire «du cas par cas» mais évidemment «chaque mort est un mort de trop», a concédé la ministre, qui confie avoir perdu son papa pendant la pandémie. «C'est horrible quand on ne peut pas vraiment dire au revoir comme on voudrait».

Son premier job? Elle était lycéenne et faisait des enquêtes pour TNS Ilres. Et son premier salaire quand elle est entrée véritablement dans la vie active a été dédié au paiement d'une caution pour louer un appartement.

«Sa prestation sur TF1 m'a touchée, ce chanteur, son histoire me touchent et puis 2021 ça a été l'enfer pour tout le monde»

