L'impact de la crise du Covid sur les femmes

La ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, ne s'en est pas cachée: elle craint que la crise liée au Covid-19 ait un impact plus grand sur les femmes. Pire, elle s'inquiète de retourner vers les stéréotypes des années 50 en matière d'égalité hommes-femmes.

Au point de demander au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) d'effectuer une étude pour établir les conséquences et l'impact de la crise sanitaire sur l'égalité des sexes: «Si l'on regarde les demandes de congé pour raisons familiales et ou les autres mesures pour travailler de la maison, on voit que les femmes sont plus impactées, car elles ont dû davantage s'occuper des enfants et des tâches domestiques durant le premier confinement».

D'après le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, en mars 2020, à titre d'exemple, quelque 24 000 femmes représentaient plus de 58 % des bénéficiaires d'un congé pour raisons familiales. «Durant un an, nous allons rassembler toutes les perspectives pour comprendre comment la situation évolue en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, précise la directrice du LISER, Aline Muller. Différents thèmes comme le marché de l'emploi, les conditions de vie, l'éducation, la mobilité et d'autres vont être analysés en profondeur pour tirer des conclusions et formuler des recommandations»

(Jean-François Servais/L'essentiel)