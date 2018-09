«Le Luxembourg a un fort besoin d'Europe»

Claude Wiseler a appelé à plus de solidarité au sein de l'UE, notamment en matière de politique d'asile et de migration. «La solidarité signifie que chacun doit prendre sa part de responsabilité», a expliqué à l'agence allemande de presse DPA le chef de faction du CSV. Sans solidarité, l'Europe n'a pas de sens. En tant que petit pays, le Luxembourg a plus besoin de l'Europe que d'autres pays: «Les petits pays existent parce que l'Europe leur donne de l'espace. Et l'Europe a été construite après la guerre dans le respect des petits et des grands», a expliqué Claude Wiseler. Il se réjouit que la France et l'Allemagne aient tenté de relancer l'Europe. «J'aimerais que le Luxembourg continue d'élever la voix dans ce concert au cours des prochaines années», a-t-il ajouté.

Il était convaincu que les citoyens européens attendaient désormais «une politique étrangère commune, une politique de sécurité commune, une politique de défense commune». Ce n'est plus forcément le cas, mais la crédibilité de l'UE dépend notamment de ce qu'elle peut réaliser dans ces domaines. Le Luxembourg est d'ailleurs encore épargné par le populisme de droite, qui touche d'autres pays européens: «Parce que la conscience de la nécessaire solidarité et la cohésion interne dans un petit pays est probablement automatiquement plus grande que dans les grands pays».

(L'essentiel/dpa)