«Sans le diagnostic, en deux mois j'étais parti»

Marc Hermes a 41 ans, il est ouvrier. En plus de son quotidien de travailleur luxembourgeois, il a choisi en septembre 2017 de rejoindre le comité du Télévie. Quelques mois plus tard, en février 2018, on lui diagnostique un cancer, une sorte de lymphome «extrêmement rare et agressif». Pendant neuf mois, le quadragénaire a été soigné sous chimiothérapie avant de recevoir, en septembre dernier, une transplantation de cellules souches.

1 000 visiteurs à Rodange



Ce samedi avait lieu la 18e édition de la grande journée du Télévie, pour sensibiliser et lutter contre le cancer au Luxembourg. Le Télévie de Rodange a rassemblé près de 1 000 visiteurs, 400 jeunes ont fait vibrer le public avec différents spectacles, mais aussi un match de football opposant d’anciens joueurs. Au total, cinq centres ont participé à l’édition 2019: Kiischpelt, Junglinster, Mersch, Schifflange et Rodange.

Depuis, Marc a pu reprendre son activité et son investissement au comité: «Tout va mieux, même si je ne suis pas encore totalement guéri». Présent ce samedi pour la 18e édition du Télévie à Rodange, Marc confiait à L'essentiel se sentir très chanceux par rapport aux autres malades: «Si on n'avait pas remarqué le cancer, en deux ou trois mois j’étais parti.»

«C’est devenu une histoire de cœur»

Marc Hermes est donc d’autant plus motivé pour la recherche de dons étant donné son parcours. «Je voulais faire quelque chose de bien quand j’ai commencé à travailler pour le Télévie, et maintenant c’est devenu une histoire de cœur. Je mesure l’importance de la recherche. Sans elle, je ne serais plus ici»

Samedi vers 17h30, le compteur de la commune de Rodange affichait 609 500 euros récoltés. «Il va encore grimper ce samedi soir», évoque confiante Josette Conzemius, présidente de l’ASBL Fir e gudden Zweck, qui coordonne le centre permanent. En 2018, le Télévie avait récolté la somme de 1 674 429 euros.

(L'essentiel/Marine Meunier)