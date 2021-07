Dur de gagner sa vie comme youtubeur

De plus en plus de personnes rêvent de devenir youtubeur. Le travail semble attrayant: il peut littéralement être fait depuis sa chambre, on est son propre patron et on devient également célèbre. Mais ce n'est pas si simple. Car si on veut réussir sur YouTube, on a besoin d'une chose essentielle: des vues. En effet, plus un youtubeur en génère, plus la publicité intégrée à ses vidéos touche de personnes et plus il gagne d'argent.

Mais de combien de vues a-t-on réellement besoin pour gagner sa vie en tant que youtubeur? C'est la question à laquelle la société Reboot Online Marketing a tenté de répondre à l'aide des données de la plateforme lickd.co. Afin de calculer le nombre de vues nécessaires pour financer sa vie, Reboot s'est basé sur le revenu net annuel moyen du pays concerné.

Douze millions de vues au Luxembourg, 850 000 en Arménie

Selon l'étude, cela représente 43 000 euros net environ pour le Grand-Duché. Pour gagner cette somme, il faut 12 204 612 vues, selon Reboot. Cela place le Luxembourg en 3e position parmi les pays d'Europe qui ont besoin de générer le plus de vues pour gagner leur vie, derrière le Liechtenstein, où un youtubeur doit engranger 16,7 millions de vues, et la Suisse, avec 15,4 millions de vues.

À l'autre bout du tableau, l'Arménie occupe la 43e place. Dans ce pays, il suffit d'environ 850 000 vues pour gagner l'équivalent du revenu net moyen, qui, selon Reboot, est d'environ 2 950 euros par an.

(L'essentiel)