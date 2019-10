Une ostéopathe de Belval va partir 35 jours au Népal

Résidente à Longwy, Mylène Barthélemy est ostéopathe à Belval depuis près d'un an. Accompagnée d'une amie, Léa, également ostéopathe, elles vont se rendre 35 jours au Népal, dans la région du Langtang, pour réaliser des actions de sensibilisations auprès de la population. «Notre but est d'avant tout faire de la prévention», explique celle qui se rend au Népal pour la toute première fois. «On a toujours voulu faire de l'humanitaire, déjà pendant nos études (Avec Léa), on se rendait aux resto du cœur, la Croix rouge, on nettoyait les plages».

Le Népal a vécu un tremblement de terre d'une magnitude 7,8 le 25 avril 2005 faisant près de 8 000 morts. Le village de Langtang a été particulièrement touché, 525 corps ont été retrouvés. Selon un décompte de l'ONU de mai 2005, à la suite du tremblement de terre, 160 786 maisons ont été détruites, et 143 673, partiellement démolies. Un événement qui a touché Mylène. L'ostéopathe, plus motivée que jamais, a pour mission d'«adoucir la vie quotidienne des habitants».

«Le corps est important»

Sur place, les deux ostéopathes seront accompagnées par deux sage-femmes et un médecin. Ces derniers se chargeront plutôt des dépistages et des premiers soins. «Nous allons aussi mettre en place des ateliers de regroupement pour les femmes en particulier, dont le suicide est fréquent, dans la région», explique Mylène. Pour l'année fiscale, près de 4 000 personnes ont mis fin à leur jours au Népal, en 2017/2018, ils étaient 5 346, d'après les chiffres de la police, relatés par The Kathmandu Post.

Les deux ostéopathes ont également pour ambition de faciliter l'accès au soins par la population, une tâche compliquée pour le pays, «le corps est important», assure Mylène. Les citoyens «portent énormément de choses avec leurs têtes», entraînant de nombreux maux. En collaboration avec l'association Shakti Népal et Hands of solidarity (HOS), les deux ostéopathes partiront lundi jusqu'au 2 décembre.

(mm/L'essentiel)