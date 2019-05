Une voiture en feu a provoqué des bouchons

La circulation a été sérieusement perturbée sur l'autoroute 31 en direction de la France, où une voiture en feu a été signalée, mardi soir. Le véhicule s'est embrasé au niveau de la porte de France.

Un «mobile reporter» de L'essentiel a pu photographier la voiture en flammes et l'important dégagement de fumée. Conséquence directe, de gros bouchons se sont formés avec l'intervention des secours. Plus de 10 km d'embouteillages se sont formés côté français et luxembourgeois peu avant 20h.

«La voiture a pris feu de manière accidentelle. Il n'y a pas de blessés. Les pompiers et la police sont sur place pour gérer la situation, a indiqué la police à L'essentiel. Seule la voie de gauche est ouverte à la circulation le temps de l'intervention.

