Ils vont rentrer in extremis grâce à Luxair

En pleine crise du coronavirus, Adrien et toute sa petite famille étaient en vacances aux îles Canaries quand ils ont appris, ce mercredi 18 mars, que leur vol retour Ryanair depuis Lanzarote vers le continent européen était tout simplement annulé.

«Avec aucun moyen de contacter Ryanair», nous a précisé Adrien, le vendredi 20 mars dans la soirée via notre page Facebook, «alors que les hôtels et les aéroports ferment à partir du mercredi 25 mars». Après avoir contacté l'ambassade du Luxembourg en Espagne, ce jeudi 19 mars, ils ont reçu une aide très rapide et très précieuse. «Nous avons été mis en contact avec Luxair qui a un vol depuis l'île de Fuerteventura, juste à côté de celle de Lanzarotte, ce samedi 21 mars. Nous effectuerons la traversée entre les deux îles en bateau et nous remercions la compagnie Luxair qui a été très réactive et très professionnelle».

Face aux fermetures progressives des frontières et de l'aéroport du Findel dès ce lundi 23 mars, il était effectivement grand temps qu'Adrien et toute sa petite famille puissent rapidement revenir au Grand-Duché. «Mon épouse est enceinte de cinq mois et nous sommes en vacances avec notre fille de onze mois. Nous sommes ravis d'avoir trouvé une solution avant que tout soit bloqué pendant plusieurs semaines», nous a encore écrit, soulagé, Adrien. LuxairTours a annoncé que d'ici ce dimanche 22 mars, tous les passagers seront revenus au Luxembourg.

«Nous pensons au personnel médical qui lutte»

Ce samedi après-midi, en pleine traversée, Adrien nous a donné de nouvelles précisions. «Nous souhaitions partager cette anecdote principalement pour souligner l’effort de notre gouvernement et de Luxair qui sont beaucoup critiqués. Dès ce soir nous serons solidaires en restant chez nous à Luxembourg! Courage tout le monde.»

«Rester confinés au soleil sur une île avec presque zéro cas et sans manquer de rien n’était pas si mal. Et puis, notre petit garçon aurait été espagnol», a souligné avec humour Adrien. «Beaucoup de gens ont rencontré de plus gros problèmes et nous pensons à eux. Et également à tout le personnel médical partout dans le monde qui lutte contre cette crise sanitaire».

(fl/L'essentiel)