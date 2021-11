Ils bâtissent leur maison de leurs propres mains

«Acheter ou faire construire une maison pour un million d'euros, c'est impensable pour nous». Tessy Eiffener et Antoine Persoons se sont lancés dans un projet original pour pouvoir s'installer au Luxembourg: construire leur maison eux-mêmes. Le projet du couple, qui vivait précédemment en Allemagne, a démarré en 2016. Antoine et Tessy ont mis trois ans pour acheter un terrain. Ils trouvent leur bonheur à Erpeldange-sur-Sûre, dans le centre du pays. Tessy précise que cet investissement représente «plus de 65 %» de leur projet.

Les résidents admettent que l’auto-construction ne permet pas de faire des économies au niveau des prix d’achat des terrains. «En revanche, les prix de la construction conventionnelle dans notre région (3 000 euros/m²) mériteraient d'être comparés à ceux de l'auto-construction (1 000 à 1 500 euros/m²), soulignent-ils. La proportion des études et travaux exécutés par nos soins et non par des entreprises dépasse les 90%».

«Chantier participatif»

Mais comment faire alors pour concrétiser un tel projet? Les autoconstructeurs expliquent qu'il faut un investissement personnel et familial très important, du savoir-faire, de l’expérience et de la volonté pour apprendre sur le tas dans tous les corps de métier. «Nous avons aussi décidé très tôt d’intégrer notre projet dans des réseaux de chantiers participatifs, via des plateformes comme Twiza, Facebook, Bâtacc, note le couple. Notre chantier est alors devenu un chantier solidaire. En échange d’une participation bénévole, les participants peuvent découvrir différentes méthodes de construction alternatives. Ils acquièrent ainsi des savoirs utiles qu’ils pourront réutiliser pour leurs propres projets. Certaines personnes se plaisent tellement dans cet échange qu'elles reviennent et des amitiés se créent. Il en découle une réciprocité d'entraide et d'échanges parmi ces réseaux».

L'initiative se distingue également par son aspect écologique, puisque du rez-de-chaussée à la toiture, la maison est construite principalement à partir de... bois et de 1 000 bottes de paille locales. «En plus d'être renouvelable, et de réduire fortement l'empreinte carbone, ces matériaux sont recyclables et réutilisables, expliquent Tessy et Antoine. C’est le principe de l’économie circulaire. Par exemple, la paille repousse chaque année. Celle que nous avons utilisée pourra resservir à la fin de vie du bâtiment. Celle que nous avons en trop est revendue à l’agriculteur qui nous l’a vendue». D’un point de vue énergétique, la maison est classée «AAA», suivant les exigences de la réglementation thermique luxembourgeoise, et s’approche des exigences du standard passif allemand (Passivhaus), relève le couple.

Auto-construire, un phénomène «assez marginal» Norry Dondelinger, directeur des Affaires économiques de la Chambre des métiers, estime que l'autoconstruction de maisons au Luxembourg est un phénomène «assez marginal». «Il faudrait effectivement que les personnes intéressées disposent des compétences adéquates et du temps nécessaire pour se lancer dans une telle démarche», explique-t-il. Même son de cloche du côté de Christian Reuter, le secrétaire général adjoint de la fédération des artisans, qui ajoute qu'au Luxembourg ce sont «avant tout» les prix des terrains de construction qui posent problème. «Le prix des prestations des entreprises de construction évoluent plus ou moins parallèlement à l’inflation, note-t-il. Ce n’est donc pas de ce côté qu’on doit chercher les facteurs qui font exploser les prix».

(Olivier Loyens/L'essentiel)