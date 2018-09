Des mauvaises odeurs à Hesperange la nuit

Depuis plus d'une semaine, Grégory, 43 ans, résident d'Hesperange, ne trouve plus le sommeil en raison d'odeurs pestilentielles qui sont devenues insupportables.

«Elles sont difficiles à définir. C'est entre l'œuf pourri et des déchets en combustion, explique-t-il. Au départ, je croyais que c'était passager et que cela pouvait provenir des épandages. Mais même à Howald où il n'y a pas de champs, ça se sent. Au fil des jours, je me suis vraiment posé des questions. La nuit dernière, j'ai dû fermer toutes les fenêtres car l'air de la maison était devenu irrespirable».

Bientôt des analyses

Grégory n'est pas le seul à avoir constaté le phénomène. Un phénomène qui ne se produit jamais en journée, mais uniquement la nuit. «J'ai contacté le service environnement de la commune d'Hesperange qui m'a confirmé que d'autres habitants se plaignaient et que des soupçons se portaient sur l'usine de biométhanisation, Bakona, située à Itzig. Les habitants font d'ailleurs circuler une pétition dans laquelle ils réclament des explications sur ces odeurs».

Marc Lies, le bourgmestre d'Hesperange, ne nie pas les problèmes. «Je comprends l'agacement de mes concitoyens. C'est anormal de devoir fermer toutes ses fenêtres la nuit. Nous avons sollicité l'usine qui assure que son système de filtration est au point et réfute toute implication». Le bourgmestre ne compte pas rester les bras croisés puisqu'il a fait appel à un bureau spécialisé en environnement à Rumelange. «Ils vont effectuer des analyses pour voir d'où proviennent les odeurs».

(Gaël Padiou/L'essentiel)