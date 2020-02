Il veut aider les enfants d'Irak en jonglant

«Je vais jongler avec mon ballon sur une certaine distance à Luxembourg-Ville», annonce d'emblée Sven Fielitz, le football freestyler de Niederanven. L'athlète mettra son talent à profit pour la bonne cause. Le Luxembourgeois s'est associé à SOS Villages d'Enfants Monde Luxembourg, pour collecter des fonds pour les enfants et familles «traumatisés par des années de dévastation, de violence et de conflit». La collecte se tient tout le mois de février.

Pour ce faire, l'athlète s'est lancé un défi: celui de jongler avec son ballon de football dans toute la ville de Luxembourg. Mais la durée du défi dépendra de la générosité des possibles donateurs. En effet, plus il récoltera d'argent, plus la trajectoire sera longue.

Un don de 500 euros équivaudra à un kilomètre, présente Sven Fielitz sur Facebook, 1 000 euros à deux kilomètres et ainsi de suite jusque 5 000 euros, son ambition finale. Le sportif a prévu de réaliser le défi le samedi 29 février. Pour l'heure, le résident luxembourgeois a déjà récolté 923 euros et compte déjà donc parcourir quasiment 2 kilomètres avec sa balle sur les pavés de Luxembourg-Ville.

Sven Fielitz enseigne le sport freestyle à des jeunes au Luxembourg mais aussi à des réfugiés, arrivant de Syrie, d'Iran et mais aussi d'Irak. «Je crois que l'enfance est une période précieuse qui façonne la personne que nous allons devenir au cours de notre vie, donc il est très important de grandir dans un environnement où on se sent en sécurité», conclut Sven Fielitz, dans la vidéo de présentation de son projet.

(mm/L'essentiel)