Le pays compte 92,6% de résidents de l'UE

La double nationalité fréquente



Parmi les 322 430 Luxembourgeois résidents au Luxembourg, 37 828 possèdent également une autre nationalité, dont 29 942 une nationalité de l'Union européenne, le plus souvent portugaise (10 016), française (5 550), italienne (3 926), belge (3 045) et allemande (2 600). La question du Brexit



Avec 5 766 représentants au Luxembourg, la communauté britannique constitue le 7e contingent étranger du pays. Il faut encore y ajouter 1 382 personnes comptées comme luxembourgeoises mais qui ont la double nationalité. En 2016, les Britanniques étaient 6 119, mais leur nombre a chuté depuis le Brexit. Une diminution que le Statec explique par le nombre de naturalisations qui a explosé, passant de 43 en 2011 à 399 en 2018 (+827,9%).

Sur les 613 894 habitants du Luxembourg au 1er janvier 2019, 92,6% résidents issus d'un pays membre de l'Union européenne. À commencer par les Luxembourgeois, qui étaient 322 430, soit 52,5% de la population totale, selon des chiffres publiés ce mardi matin par le Statec. Les étrangers issus de l'UE représentent environ 40% de la population totale.

Parmi les étrangers, ce sont toujours les Portugais qui sont les plus nombreux. Avec 95 516 personnes, ils pèsent 15,6% de la population du pays et 32,8% de la population étrangère. Les Français (7,6% de la population totale), les Italiens (3,7%), les Belges (3,3%) et les Allemands (2,1%) suivent au palmarès.

Autre élément relevé par le Statec: les ressortissants d'Europe de l'Est sont les plus jeunes. Au 1er janvier, l'âge moyen de la population luxembourgeoise était de 40,2 ans pour les femmes et 38,7 ans pour les hommes. Les Luxembourgeois sont, en moyenne, les plus âgés (42,7 et 40,1 ans). Parmi les résidents des 27 autres pays de l'Union, la moyenne est de 38 ans pour les femmes et 38,1 ans pour les hommes. Mais, dans le détail, le nombre d'étrangers européens est plus faible avant 30 ans et après 50 ans. Parmi les résidents étrangers, les Lituaniens sont les plus jeunes, avec 30,5 ans d'âge moyen.

Majoritaires dans la capitale

Les flux migratoires sont également dus, pour l'essentiel, à des citoyens européens. Ainsi, 71,9% des 24 644 immigrants et 83,7% des 13 985 émigrants de 2018 étaient des Européens. Et le solde migratoire a été positif, avec plus d'arrivées que de départs, donc, pour toutes les nationalités européennes, sauf pour... le Luxembourgeois (-1 048), les Maltais (-4) et les Danois (autant de départs que d'arrivées).

Tout ce beau monde se répartit de manière inégale sur le territoire grand-ducal. Aux extrêmes, la commune de Wahl est celle avec la population européenne (hors Luxembourgeois) la plus faible (14,8% des habitants) et la capitale est celle qui a le plus d'Européens parmi ses habitants (59,2%). Dans l'ensemble, les citoyens européens se concentrent surtout dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg, les communes de sud-est, la pointe nord, le nord-est et la vallée de l'Alzette.

