Bettel a rencontré des grands patrons à Davos

Le Luxembourg était représenté par son Premier ministre au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Xavier Bettel a profité de sa présence au grand raout de l’économie pour discuter de sujets d’actualité avec quelques décideurs, dans la station alpine suisse.

Le développement de l’intelligence artificielle a été au cœur des discussions avec Jack Ma, le fondateur du géant du commerce Alibaba. «L’intelligence artificielle est une opportunité pour l’économie européenne. Il faut la saisir pour éviter à ce que l’Europe ne soit dépassée par l’Asie ou les États-Unis, tout en respectant nos valeurs socioculturelles», a estimé le chef du gouvernement luxembourgeois. L’entreprise chinoise a décidé d’installer le siège européen de sa branche financière au Grand-Duché.

Une décision similaire à celle de Rakuten, dont Xavier Bettel a également rencontré le fondateur et CEO, Mickey Mikitani. Le Premier ministre a expliqué avoir discuté des opportunités de développement des activités financières et de télécommunications dans le pays. Enfin, Xavier Bettel a évoqué la digitalisation du Luxembourg avec Chuck Robbins, le CEO de Cisco Systems. Le dirigeant libéral est un habitué du sommet suisse, puisqu’il s’y rend chaque année depuis 2015.

Discussing ICT trends and the developpement of AI with Jack Ma at #WEF19 in #Davos. ???????? is proud to host the ???????? headquater of @AntFinancial. @AlibabaGroup pic.twitter.com/D7ejvhl27S