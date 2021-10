Une formation pour vite secourir vos proches

Elle ne s'en cache pas! Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, n'a pas hésité à mouiller le maillot, le week-end dernier, pour suivre la toute nouvelle formation en premiers secours proposée par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). «On lance un grand appel à la population pour que chacun puisse devenir un élément-clef dans la chaîne d'intervention», affirme-t-elle d'emblée. «Il ne faut pas avoir peur de suivre cette formation. C'est assez simple et il n'y a pas d'examen. Je l'ai suivie lors d'un week-end et je suis contente de savoir comment réagir, désormais, face à une situation d'accident ou d'urgence. Je ne l'ai pas fait pour moi-même, mais bel et bien pour ma famille ou mes collègues».

«En cas d'arrêt cardiaque ou de perte de conscience, la population se doit d'intervenir», précise Jean Beissel, vice-président du Luxembourg Resuscitation Council (LRC). «Il faut pour cela apprendre les gestes de secours essentiels. C'est la base et depuis dix ans, nous formons la population avec nos volontaires. Nous avons probablement formé des milliers de gens dans les communes, les entreprises et les écoles. Plus les gens sont formés tôt, plus ils retiennent. Il faut agir quand quelqu'un ne va pas bien et il faut s'en occuper».

«Ces gestes sont décisifs»

«Il faut agir, c'est cela qu'il faut retenir», souligne à son tour Steve Mack, directeur de l'Institut national de formation des secours. «Et tous les citoyens sont capables d'agir. S'ils veulent savoir comment agir à bon escient, je ne peux que leur recommander de participer à un cours de premiers secours. Avec seize heures de formation très pratiques, chacun pourra faire des massages cardiaques, mais aussi soigner des brûlures ou des plaies. Dans le cadre d'une urgence, c'est très vital. 90% des incidents au lieu au sein des familles ou au travail, il faut donc intervenir sur des victimes qui vous sont très très proches. Les formations seront dispensées gratuitement aux quatre coins du pays en français, en luxembourgeois, en allemand et en anglais. L'inscription s'effectue en ligne sur www.112.lu».

Si vous appréhendez participer à ce type de formation, il est important de faire preuve de sérénité. «Notre formation est extrêmement simple», rassure Jean Beissel. «Elle se limite au diagnostic, aux massages cardiaques surtout et à l'appel du 112. Le massage cardiaque, c'est assez physique, il faut masser à la fréquence de 100 par minute en déprimant la paroi thoracique de cinq cm. C'est pas mal, mais même les enfants de 12 ans peuvent faire cela sans aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de casser une côte. Il faut le faire. Ces gestes sont décisifs car notre cerveau ne supporte pas très bien les arrêts cardiaques. Plus on intervient tôt, plus le patient a des chances de s'en sortir. 7 minutes, c'est déjà long, donc si on intervient dans les 3-4 minutes, c'est encore mieux. C'est important aussi pour les familles, car la plupart des arrêts cardiaques se déroulent à domicile».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )