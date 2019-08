L'Argentin venu «chanter la vie» au Luxembourg

«J'ai toujours voulu vivre en Europe, sans trop savoir pourquoi. Je crois que c'était dans mes gènes. Mon père est pilote et a déjà vécu dans de nombreux pays», raconte Facundo. Originaire d'Argentine, ce musicien de 35 ans semble, après quelques détours, avoir trouvé au Luxembourg sa «seconde patrie». Tout a commencé par un voyage en Europe, avec un passage par le Grand-Duché, en 2009. Six ans plus tard, Facundo s'est trouvé un job dans l'informatique à Luxembourg-Ville, ce qui ne l'empêche pas de raconter sa vie en musique.

Son premier EP de quatre titres intitulé «Life» fait la part belle à ses voyages mais également à une certaine nostalgie. Le titre «Driving in my Car» raconte l'histoire d'une relation passée et de trajets réguliers entre le Luxembourg et la Belgique. «Miss you» est une rétrospective pleine de mélancolie et d'émotion, alors que «Celebrate» évoque un futur optimiste et la nécessité de faire la fête. «Au quotidien, on oublie parfois qu'il est important de sortir et de s'amuser», raconte le musicien qui, dans ses morceaux, mise sur des rythmes de guitare simples, mais accrocheurs.

Le Luxembourg, bien mieux que Buenos Aires

Facundo est fasciné par le Luxembourg comme musicien, mais également en tant qu'amateur de musique. La première chose qui l'a frappé en arrivant, c'est le nombre de groupes majeurs à se produire sur scène dans le pays. «Venant de Buenos Aires, ville de plus d'un million d'habitants, ça fait très bizarre de quitter la maison et de n'avoir que quelques pas à faire pour se rendre aux concerts des plus grands», raconte-t-il.

Facundo apprécie la place accordée à la musique au Grand-Duché et les bénéfices qu'en retire la scène locale. «Année après année, je découvre de nouveaux groupes, toujours plus nombreux à chanter en luxembourgeois. Je ne comprends pas la langue, mais je trouve cela super. Ça montre que la scène prend de l'ampleur, qu'elle prospère et qu'elle inspire également les jeunes. Les concerts, les jeunes groupes, les bourses aux vinyles... tout cela crée une interaction et promeut la musique du pays», explique t-il.

Il espère désormais attirer l'attention sur son dernier projet, enregistré en Allemagne et mixé à Remich, une œuvre qui reflète la vie dans la Grande Région. Les morceaux sont disponibles sur les plateformes de streaming (Apple Music, Spotify). L'artiste a prévu de présenter très prochainement l'EP en solo, accompagné d'une guitare acoustique. À long terme, le projet pourrait prendre une nouvelle dimension avec le lancement d'un groupe.

Pour obtenir plus d'informations sur les concerts et la carrière de l'artiste, rendez-vous sur sa page Facebook et sur son site Instagram.

(dm/L'essentiel)