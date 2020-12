Quels produits seront considérés «essentiels»?

Xavier Bettel, le Premier ministre et Paulette Lenert, la ministre de la Santé, l'ont annoncé lundi: dès samedi 26 décembre, et jusqu'au 10 janvier au moins, seuls les produits essentiels pourront être vendus au Luxembourg dans des lieux accueillant du public. Mais quels sont-ils?

Ils sont détaillés dans un projet de loi déposé lundi soir, pour entériner les mesures annoncées. Ainsi, le texte prévoit toujours la possibilité de livraison à domicile, vente au volant et retrait de commandes. Pour ce qui peut être vendu dans les magasins, y compris les supermarchés, la liste est limité à une dizaine de catégories. Les voici:

- denrées alimentaires

- médicaments et produits de santé

- produits d'hygiène, de lavage et de matériel sanitaire

- articles d'optique

- articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques

- alimentation pour animaux

- vente de livres, journaux et papeterie

- ustensiles de ménage et de cuisine

- carburants et combustibles

- tabac et cigarettes électroniques

- matériel de télécommunication.

(jw/L'essentiel)