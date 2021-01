Vers un maintien des restrictions actuelles

La loi Covid est en vigueur jusqu'au 31 janvier et les autorités ont déjà planché sur la suite. De nouvelles annonces devraient intervenir ce vendredi, lors d'un point presse du gouvernement, en présence de Xavier Bettel, Premier ministre, et de Paulette Lenert, ministre de la Santé. La tendance allait «vers un maintien des règles actuelles», d'après une source proche du dossier. Des ajustements «mineurs» restent possibles. La loi pourrait être examinée en tout début de semaine par la commission Santé puis par le Conseil d'État. Les députés la voteraient en séance plénière durant les jours suivants, pour une application le lundi 1er février.

La loi Covid actuellement en vigueur prévoit notamment une fermeture des bars et restaurants. Les professionnels du secteur s’attendent à devoir maintenir leurs établissements fermés et à se contenter des livraisons et des plats à emporter. «Nous n’allons pas ouvrir maintenant, il faudra attendre mars, voire avril», déclare un restaurateur pessimiste. Selon lui, cette décision est «logique et attendue, car si le Luxembourg est le seul à rouvrir les bars et restaurants, la clientèle du pays, mais aussi de la Grande Région, va affluer, ce qui aggravera la situation sanitaire». Il rappelle cependant que la situation «est dramatique pour les restaurateurs du pays».

De plus, «il existe une crainte de donner une impression de relâchement, qui serait mal perçue à l’étranger», note François Koepp, secrétaire général de l’Horesca. «Or, cela pourrait conduire à une fermeture des frontières, ce que le pays veut éviter à tout prix». Il ne s’attend pas non plus à voir les établissements rouvrir et se montre même fataliste: «La plupart des restaurateurs préfèrent encore attendre un peu avant de rouvrir avec un protocole strict, plutôt que de rouvrir pour devoir refermer rapidement, en catastrophe».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)