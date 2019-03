Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Fête Trois jours de festivités pour la Saint-Patrick

Cette année, le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, tombe dimanche. Les bières, dont la célèbre Guinness, vont couler à flots et le pays se parer de vert et de trèfles à trois feuilles ce week-end. Les bars irlandais et affiliés (The Black Stuff, The Pyg, Oscar's, EireLux...) ont prévu de nombreux événements, dès ce vendredi soir et jusqu'à dimanche. L’Irish Club of Luxembourg organise lundi soir une séance de cinéma «St Patrick's Screening», en collaboration avec le British and Irish film Festival au cinéma Utopia.

Salon L’écologie est la tendance du printemps au Springbreak

Cette année pour le Springbreak, qui dure jusqu’à dimanche, Luxexpo The Box a renoncé à la moquette dans les allées, utilisé des matériaux de récupération et réutilisables et déployé une politique de réduction des déchets. La foire a pour vocation de proposer à ses 35 000 visiteurs les nouveautés et tendances du printemps. Et quoi de plus actuel que la lutte contre le réchauffement climatique?

Concert Zaz fait étape au grand-Duché

Trois ans après son dernier concert au Luxembourg, Zaz, qui est devenue une star internationale, est de retour à la Rockhal, ce samedi soir, dans le cadre de sa nouvelle tournée. Disque de platine en moins de deux mois avec «Effet Miroir», la chanteuse française retrouvera ses fans, prêts à célébrer les nombreuses sonorités à l’honneur sur ce nouveau disque.

Buergbrennen Le «plus beau château» sera brûlé à Niederkorn

Samedi soir, ce sera au tour de Niederkorn de chasser l’hiver lors de son Buergbrennen au Hondsterrain. Le bûcher a été réalisé à partir d’un dessin d’enfant choisi chaque année. Le petit gagnant du concours du plus beau château de Luxembourg sera annoncé le soir même.

Concert The Cinematic Orchestra effectue son grand retour à la Philarmonie

Après douze ans d’absence discographique, The Cinematic Orchestra fait son grand retour, avec un album et un nouveau live. Il sera possible de retrouver ce vendredi le groupe britannique d'électro-jazz à la Philarmonie, à Luxembourg. «C’est un show dynamique, dans lequel tout est joué live, car nous avons plusieurs musiciens sur scène, expliquent Jason Swinscoe & Dominic Smith à L'essentiel. Et il y a une saine fusion entre l’électronique et l’acoustique».

Littérature Un week-end de poésie au Grand-Duché

Le Printemps des poètes est de retour. L’ouverture du festival se fera ce vendredi, à 19h30, au Learning Centre à Belval. Puis cela se passe à Neumünster, avec une nuit de la poésie, à 20h samedi, et matinée poétique, à 11h, dimanche.

Concert Des lycéens vont occuper la scène

Ce week-end, des lycéens monteront sur scène. Ces vendredi et samedi aura lieu le «Musical Box» sur le thème des comédies musicales au Lycée Ermesinde. Les élèves du Lycée Michel-Lucius présenteront leur gala-concert traditionnel ce vendredi. Le thème cette année est «Heroes».

KannerKavalkad Une cavalcade d’enfants à Kayl

Dimanche, à Kayl, les enfants sortiront les confettis et les costumes de carnaval pour la 24e édition de la KannerKavalkad. Les chars et les groupes à pied défileront dans les rues de la ville, dès 14h30.

Festival Unis pour la bonne cause à la Rockhal

Ça bouge du côté du Moofest. Organisé ces dernières années du côté de la KuFa, le festival caritatif fondé par les vétérans Moof prend ses quartiers ce vendredi soir au Club de la Rockhal à Esch-Belval. À l’occasion de cette huitième édition, les rockeurs luxembourgeois ont convié leurs amis De la Mancha, Der Däiwel, Stelise, Alien Pitch Cat et De Pascal vu Wooltz. Les recettes seront reversées à la Fondation Thierry Van Wervecke.

Un aperçu de Moof:

Concert Les Luxembourgeois Versus You présentent leur 5e album

On ne présente plus les Luxembourgeois Versus You, vétérans de la scène punk locale, qui se produisent ce vendredi soir à l'Atelier, à Luxembourg. Formé en 2005, le groupe emmené par Eric Rosenfeld et Giordano Bruno est toujours resté fidèle à sa ligne de conduite, envoyant un punk-rock sans concession, dans la lignée des cadors du genre. La formation a d’ailleurs joué aux côtés de NOFX, Rise Against, No Use For A Name ou encore Anti-Flag. Versus You présentera sur scène son cinquième album, «Worn and Loved».

Un aperçu de Versus You:

(L'essentiel/afp)