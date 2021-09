Kings of Leon en tête d'affiche à Dudelange

La ville a présenté 17 projets dans le cadre de la capitale européenne de la culture Esch 2022. Parmi eux, le festival Usina 22, où les Américains seront têtes d'affiche.

«Avec Kings of Leon à Dudelange, nous avions vraiment envie d'offrir quelque chose de spécial au public luxembourgeois et de la Grande-Région», reconnaissait John Rech, programmateur musical de la ville de Dudelange. Les samedi 11 et dimanche 12 juin prochains, la ville accueillera en effet sur le site de la friche industrielle de Neischmelz un festival pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes.

Poids lourds du rock récompensés aux Grammys, qui étaient venus au Rock-A-Field pour la dernière fois en 2014, les Kings of Leon ont sorti huit albums depuis leurs débuts en 2003, dont le dernier, «When You See Yourself», en mars dernier. L'Atelier, De Gudde Wëllen et la KuFa contribueront entre autres également à la programmation.

«Cela fait des mois que nous y travaillons avec nos partenaires. Le festival sera proposé au prix imbattable de 35 euros le jour de Kings of Leon. L'autre journée sera gratuite» ajoutait John Rech. Avant de conclure: «on a le droit d'être de nouveau optimistes, et on veut vraiment y croire».

(L'essentiel)