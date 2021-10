Un résident sur 2 utilise des produits de seconde main

Une enquête de l’Administration de l’environnement, réalisée par TNS Ilres auprès de 1 012 ménages résidents, montre qu’un résident sur 2 achète ou utilise des produits de seconde main. Des résultats qui illustrent le fait que le réemploi est tendance pour les habitants du Grand-Duché. Selon cette enquête, presque toutes les personnes interrogées trouvent que le réemploi d’objets est une bonne idée et qu’il faut l’encourager. Même si le prix et le respect de l’environnement sont les principaux moteurs de l’achat de seconde main, ce dernier se fait majoritairement quand l’opportunité se présente.

Une démarche encadrée



La directive européenne-cadre sur les déchets oblige les États membres à prendre des mesures pour encourager le réemploi dans leurs pays, ainsi qu’à suivre et évaluer la mise en œuvre de ces mesures.

Les résidents estiment que ce sont surtout les vêtements, les chaussures et accessoires qui peuvent être concernés par le réemploi, suivis par les meubles et l’électroménager, avant les appareils électroniques. Ces types de produits peuvent se trouver dans divers endroits, mais plus particulièrement sur Internet.

Surtout des dons provenant de l'entourage

Autre enseignement, 9 résidents sur 10 ont déjà donné un produit qu’ils n’utilisaient plus, et plus de la moitié ont déjà acheté ou vendu d’occasion. Les plus jeunes sont les plus adeptes de ces pratiques. Les meubles, livres/CD/DVD et vélos/trottinettes sont les produits que les résidents seraient le plus disposés à acheter d’occasion. Beaucoup le font d’ailleurs déjà, à l’inverse de ce qui s'oberve avec les appareils électroménagers.

L'enquête fait également ressortir que le prix et le respect de l’environnement sont les principales motivations de l’achat d’occasion. À l'inverse, l’hygiène, le manque de garantie, de qualité et de sérieux freinent le réachat.

La plupart des résidents achètent, vendent, donnent ou échangent tout au long de l’année. La saisonnalité intervient peu et concerne surtout les vêtements et les meubles. Un résident sur 2 a acheté ou reçu un produit de seconde main au cours des 6 derniers mois, surtout des livres et des vêtements. Pour beaucoup, ils ont remplacé l’achat d’un produit neuf. Souvent, ce sont des dons provenant de l’entourage. Les réseaux sociaux jouent un rôle incontournable dans le processus d'achat.

(pp/L'essentiel)