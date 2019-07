«On imaginait Coachella, on s'est foutu de nous»

A$AP Rocky, Cardi B, Migos, Future et d'autres encore. Un line-up de rêve pour une première édition de «Vestiville» qui s'annonçait dantesque. Sauf que voilà, le festival qui devait se tenir à Lommel, à la frontière néerlandaise, du 28 au 30 juin, n'a jamais eu lieu.

Annulé le jour même, officiellement pour raisons de sécurité, plus probablement pour une affaire d'escroquerie, le Vestiville fait aujourd'hui figure de vaste supercherie. Les premiers festivaliers l'ont vite compris, et certains ont passé leur colère sur les infrastructures du site. Un déchaînement de frustration qui a tout de même nécessité l'intervention de la police antiémeutes...

Hahahaha de la grosse arnaque VESTIVILLE pic.twitter.com/NA3J1GNo6K — ymer (@merippos) 28 juin 2019

Comme de nombreux Luxembourgeois, Axelle Noel, 22 ans, originaire de la capitale, a vécu la débâcle de l'intérieur. «Nous étions tout excités de voir ces artistes. Mais voilà, on s'est foutu de nous. On imaginait Coachella, mais on nous a seulement vendu du rêve», résume-t-elle à L'essentiel.

Arrivée sur place le vendredi, la jeune fille a appris à l'hôtel que le festival n'aura pas lieu. «Mais je ne voulais pas y croire, donc nous sommes quand même allés voir. Au final c'était vrai. Tout le monde était dégoûté. Du Luxembourg, nous ne sommes "qu'à" 3h de route. D'autres ont fait des milliers de kilomètres».

«La grande roue était ridicule»

Un long voyage... et une petite fortune dépensée dans des extras qui se sont révélés aussi décevants que le site, pas franchement adapté à une telle affiche.

«La grande roue était ridicule. Ils ont également utilisé les maisonnettes d'un Center Parc en les présentant comme des villas. Des amis ont payé 2 000 euros pour ça, plus les billets. Personnellement, je crois pas qu'on sera remboursés».

#Vestiville c’est de la merde comment j’ai la haine j’ai payé 200€ je me suis déplacé jusque là-bas pour qu’au final sa soit annulé sa mère,il donne même pas d’informations — aasia (@AssiatouBAH20) 28 juin 2019

Si quelques festivaliers lésés ont été remboursés par les plateformes de réservation, tous n'ont pas eu cette chance. Et la tournure judiciaire que prend l'annulation n'incite pas à l'optimisme. Soupçonnées de faux en écriture, d'escroquerie et d'abus de confiance, l'organisateur du festival et sa sœur ont été placé sous mandat d'arrêt en Belgique.

Le «Fyre Festival» de Belgique

«Pour moi, c'est comme le Fyre Festival», conclut Axelle. Ce fiasco retentissant est resté dans l'imagerie populaire comme la plus grosse arnaque de l'histoire récente des festivals.

Promu par les influenceurs les plus populaires de la planète, l'événement devait se tenir aux Bahamas 2017 avec des prix d'entrée compris entre 450 et 250 000 dollars. Tout n'était que poudre aux yeux. Un peu comme Vestiville...

(Thomas Holzer/L'essentiel)