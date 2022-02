Le quartier Gare bouclé à cause d'une vieille bombe

Alors que les travaux d'extension de la gare de Luxembourg battent leur plein, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte, ce lundi matin, près du pont Büchler, annoncent les CFL. La gare a été évacuée et un périmètre de sécurité a été établi. La circulation des trains en gare de Luxembourg est interrompue sur tout le réseau juqu'à 18h, heure à laquelle une reprise progressive pourra avoir lieu, précise l'opérateur ferroviaire.

En outre, les rues permettant d'accéder aux abords de la gare sont fermées et les bus ne circulent pas non plus. Toutes les entreprises proches ont été évacuées, a constaté un journaliste de L'essentiel sur place, tandis qu'un hélicoptère survole les lieux.

La rue Millewee, derrière laquelle se trouverait la bombe, est aussi évacuée. La rue de Hollerich est bloquée à la circulation. Le trafic routier est particulièrement difficile aux abords de la gare.

Le service de déminage s'est rendu sur les lieux. Un plan de circulation est en cours d’élaboration. Les policiers semblent indiquer aux riverains évacués que l'opération de déminage pourrait durer environ deux heures. Quelques téméraires tentent de franchir le cordon de sécurité, sans succès. Les agents sifflent et viennent immédiatement leur demander de rebrousser chemin. «Je dois aller à la gare pour prendre un train ou un bus, j'ai un vol à 17h», lance un jeune homme. «Tout est bloqué! Il n’y a pas de train, pas de bus», répond le policier, un peu agacé. «Je dois passer», insiste l'homme. «Il y a une bombe de 200 kilos là-bas! Personne ne passera».

170 personnes de la European Fund Administration (EFA), dont le bâtiment est situé en face du P+R de la gare, sont sorties depuis 12h30, évacuées en dix minutes après que la police est entrée directement les avertir dans le bâtiment. Certaines personnes sont rentrées chez elles en bus pour faire du télétravail. D'autres sont descendues dans la précipitation et ont laissé clefs de maison et GSM dans leur bureau.

De leur côté, les CFL invitent les voyageurs à consulter les horaires sur le site cfl.lu, ainsi que l’application CFL mobile pour de plus amples informations sur les alternatives de circulation.

️ #InfoTrafic



14h10 - Les #TER suivants sont supprimés ❌ en raison de la découverte d'un objet de la seconde guerre mondiale lors de travaux en gare de Lux. https://t.co/ISLoi26mor pic.twitter.com/6uhj0FljJ0 — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) February 28, 2022

#trafic

⚠️ En raison du désamorçage d'une bombe aérienne sur un chantier à proximité du pont Buchler sur la N3, certaines routes aux alentours seront barrées pendant la durée de l'intervention.



Veuillez éviter le secteur. — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 28, 2022

N3 Luxembourg, Place de la Gare jusqu'à Route de Thionville entre N56, Rue de Hollerich et Dernier Sol

dans les deux sens barré, désamorçage d'une bombe, risque de bouchon #ACL_N3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) February 28, 2022

#CFLINFOSALL Circulation bloquée sur le tronçon.

Suite à une alerte à la bombe déclarée à Luxembourg, la circulation des trains est interrompue entre Luxembourg et Oetrange.Les voyageurs sont priés d'utiliser le bus de ligne. — CFLinfos (@CFLinfos) February 28, 2022

️ #InfoTrafic



13h : Les #TER suivants sont supprimés ❌ en raison de la découverte d'un objet de la seconde guerre mondiale lors de travaux en gare de Luxembourg-ville. https://t.co/ISLoi26mor pic.twitter.com/UWHalKp74u — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) February 28, 2022

#CFLINFOS70 Circulation bloquée sur le tronçon.

Suite à une alerte à la bombe déclarée à Luxembourg, la circulation des trains est interrompue entre Luxembourg et Athus / Longwy.Les voyageurs sont priés d'utiliser le bus de ligne. — CFLinfos (@CFLinfos) February 28, 2022

(L'essentiel)