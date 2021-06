Tali, Louis... futurs gagnants de «The Voice»?

Entre chanter sous la douche et se présenter devant un jury pour espérer intégrer une émission vue chaque samedi soir par des millions de téléspectateurs, évidemment il y a un palier. Et il faut une bonne dose de courage et de passion pour le franchir. Samedi, le casting de «The Voice», célèbre show qui sera diffusé en France, sur TF1, posait ses valises au Grand-Duché pour y sélectionner quelques pépites de la future saison.

44 candidats au total étaient attendus sur la scène dressée au sein du cinéma Kinepolis, au Kirchberg. Ambiance feutrée et cadre parfait pour entendre chanter 13 enfants destinés à «The Voice Kids» et le reste d'adultes pour «The Voice». À quelques minutes de son passage, Louis, 9 ans, était là avec sa guitare électrique dans le hall. Avec ses parents Antoine et Zita, look d'enfant sage mais goût prononcé pour le rock, le garçon n'a pas l'air stressé. «Je vais chanter "Ça c'est vraiment toi", de Téléphone», nous dit-il.

Tali, New York-Luxembourg express

Pour prétendre à «The Voice Kids», Louis a travaillé une heure chaque jour avec son professeur de musique. Il s'est même préparé mentalement pour absorber l'émotion. Et d'ailleurs, certains candidats ont eu plus de mal à retenir les paroles que leurs larmes samedi face à la pression. Louis s'est donc lancé sur Téléphone, avec sa guitare qu'il dompte depuis qu'il a six ans. «On aimerait t'entendre davantage comme chanteur que comme guitariste, tu chantes juste, lui lancent les trois membres du jury. Si on se revoit, tu as deux mois pour bosser ça». La famille, française qui vit à Cessange, est prévenue.

Car les résultats n'étaient pas donnés en direct samedi. Les candidats sélectionnés pour la suite seront recontactés. Parmi eux, il y a de grandes chances de retrouver Tali. La jeune femme de 20 ans a scotché la salle avec trois bouts de chansons. Au piano puis en bonus, à la demande du jury, a cappella. Sa famille à elle vit au Grand-Duché depuis dix ans mais Tali, israélo-péruvienne, fait des voyages entre ici et New York où elle suit ses études. Le jury se rencarde sur ses disponibilités dans les prochains mois, elle promet de pouvoir faire le voyage si elle est retenue. Le jeu en vaut la chandelle, les 44 candidats de samedi étaient là parce qu'ils en ont conscience.

