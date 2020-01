Une arrestation après l'accident mortel de l'A6

Le conducteur du poids lourd soupçonné d'être à l'origine de l'accident qui a fait deux morts sur l'A6 lundi soir a été arrêté sur ordre du procureur, a indiqué mardi la police grand-ducale. Il a été présenté à un juge d'instruction. La police relève qu'il a également été blessé dans l'accident.

«Ce ne sont pas des blessures légères, mais ses jours ne sont pas en danger», précise un porte-parole de la police grand-ducale contacté par L'essentiel. L'homme interpellé conduisait un camion qui venait de Belgique, a indiqué le parquet. Mais les autorités n'ont pas pu donner la nationalité du chauffeur. Le véhicule qu'il conduisait arrivait sur un embouteillage classique de l'heure de pointe sur l'A6.

Les victimes sont des femmes

Selon les premiers éléments dévoilés dès lundi soir, il n'aurait pas freiné à temps, et a percuté un camion placé devant lui, entraînant un violent carambolage. Deux voitures se trouvant juste entre les deux premiers poids lourds et un troisième camion ont été presque entièrement détruites.

Quant aux deux victimes décédées, on sait désormais qu'il s'agit de deux femmes. On n'en sait pas plus sur elles. Une autopsie a été ordonnée pour confirmer leur identité et essayer d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident.

(L'essentiel)