Trois ministres à Paris pour parler climat

Trois ministres luxembourgeois se déplaceront à Paris de lundi à mercredi pour la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres (RCM), présidée par les États-Unis et co-présidée par le Luxembourg et la Corée du Sud. Pierre Gramegna, ministre des Finances, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes et Franz Fayot, ministre de l’Économie se déplaceront ainsi en France.

L'occasion d'évoquer les enjeux climatiques dans le contexte de la pandémie. «Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées» est en effet le thème choisi pour cette rencontre. Dès le premier jour, Pierre Gramegna interviendra lors d'une table ronde afin d'évoquer l'avenir des marchés financiers dans une volonté de transition climatique. Mardi et mercredi, les trois membres du gouvernement participeront aux différentes sessions de travail et auront des entretiens avec les représentants des autres pays participants.

À l'issue de ces trois jours, les membres adopteront une nouvelle déclaration de leur vision pour guider l'Organisation au cours de la prochaine décennie. Pour mémoire, la première partie du RCM s'était déroulée virtuellement les 31 mai et 1er juin. Elle avait permis de réfléchir aux enseignements tirés de la pandémie et de partager les priorités pour la reprise à court terme.

(L'essentiel)