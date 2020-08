Les jeunes du pays quittent le nid parental très tôt

Pas facile de quitter le cocon familial, mais certains franchissent le pas plus tôt que d'autres, selon une étude Eurostat publiée ce mercredi. Ainsi, dans l'Union européenne, l'âge moyen de départ se situe à 26,2 ans. Si les jeunes Suédois disent au revoir à papa-maman dès leurs 17,8 ans en moyenne, les jeunes du Luxembourg les suivent et quittent le domicile parental à 20,1 ans. Danois (21,1 ans) et Finlandais (21,8 ans) viennent ensuite.

Selon l'institut statistique européen, quitter le foyer familial dépend le plus souvent de l'accessibilité du logement, des conditions du marché de l'emploi, de l'indépendance financière, mais aussi du fait que le jeune soit ou non en couple, ou étudiant. Des critères culturels peuvent aussi entrer en compte, par endroit. Dans les pays d'Europe du sud, les jeunes partent plus tard, à 31,8 ans en Croatie, 30,9 ans en Slovaquie et 30,1 ans en Italie. Les jeunes Portugais restent chez leurs parents jusqu'à 29 ans. Chez nos voisins, les Français prennent leur envol à 23,6 ans, les Allemands à 23,7 ans et les Belges juste après leurs 25 ans.

Ces chiffres constituent des moyennes et, si beaucoup de jeunes s'en vont, d'autres s'incrustent. Ainsi, au niveau européen, 30,5% des 25-34 ans vivent encore chez leurs parents. Avec des extrêmes qui vont de 4% au Danemark, 4,8% en Finlande et 5,7% en Suède, à 62% en Croatie, 57,8% en Grèce et 56,4% en Slovaquie. Au Luxembourg, 22,3% des 25-34 ans vivent avec leurs parents.

(jw/L'essentiel)