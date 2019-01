Un nombre record de Britanniques naturalisés

De nombreux Britanniques ne voient pas le Brexit d'un bon œil. C'est pourquoi certains cherchent désormais un moyen de maintenir un lien avec l'Union européenne en déposant une demande d'obtention de passeport dans un autre pays européen, notamment au Luxembourg.

Interrogée par L'essentiel, Joëlle Gilles, préposée au Service de l'Indigénat au sein du ministère de la Justice explique: «En 2018, 422 citoyens britanniques ont acquis la nationalité luxembourgeoise». Selon les chiffres du ministère, 435 citoyens britanniques ont été naturalisés Luxembourgeois en 2018 – la différence s'explique par les demandes de 2017 transposées en 2018. À titre de comparaison, le nombre de Britanniques ayant obtenu un passeport luxembourgeois entre 2014 et 2017 était considérablement inférieur avec 66 naturalisations en 2014 et 75 en 2015. Le phénomène s'est accéléré par la suite avec 128 obtentions en 2016 et 384 en 2017.

L'Allemagne détient le record, mais...

Plus le Brexit approche, plus le nombre de demandes déposées chaque année augmente. Cette tendance est également perceptible dans d'autres pays. En Allemagne, la naturalisation des Britanniques atteint un niveau record. Ainsi, 7 500 sujets de sa Majesté ont obtenu la nationalité allemande en 2017 (contre 622 en 2015 et 2 865 en 2016). En France, 385 Britanniques étaient candidats à la nationalité française en 2015, contre 1 363 en 2016. En 2017, nos voisins français et belges en ont naturalisé respectivement 1 518 et 1 381 (chiffres de novembre 2018). Au Portugal le nombre de demandes a grimpé de 62 en 2015 à près de 500 entre janvier et novembre 2018.

... Le Luxembourg arrive en tête

En termes de naturalisations de citoyens britanniques, l'Irlande, la Bulgarie ou encore la Suède font figure de pays en vogue. L'Espagne, l'Italie et l'Autriche observent également une tendance à la hausse du nombre de Britanniques sur leur territoire. Mais on ne dispose pas encore des chiffres officiels dans ces pays où le nombre de naturalisations se compte par dizaines, tout au plus par centaines. C'est également le cas pour la Pologne, la République tchèque et la Grèce. Seule l'Estonie reste peu convoitée par les Britanniques. L'État balte ne recense aucune demande, ce qui pourrait s'expliquer par sa réglementation stricte en la matière.

Selon un article paru en novembre 2018 dans le journal Le Monde, le Luxembourg occupe la première place en termes de naturalisations en comparaison à sa population totale. En 2017, 61 citoyens britanniques pour 100 000 habitants y ont été naturalisés. Arrive ensuite la Belgique, avec 12,17 naturalisations pour 100 000 habitants, suivie de la Suède, avec 12,04.

(Stefanie Braun/L'essentiel)