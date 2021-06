Logo, réseaux... la Belle Étoile revoit son look

L'essentiel: Pourquoi ce changement d'identité visuelle?

Céline Vannier, directrice adjointe du centre commercial Belle Étoile: Le logo n'avait pas évolué depuis 2013, alors que les habitudes de consommation et la clientèle, si. On a voulu se repositionner, être en phase avec une clientèle plus jeune, plus cosmopolite.

Ce renouvellement s'accompagne d'un changement dans la communication?

Nous allons être plus présents sur les réseaux sociaux, tout en conservant notre magazine (165 000 exemplaires tous les deux mois), qui a connu un relooking. On ne doit pas oublier que Belle Étoile vise un public large, notamment une clientèle luxembourgeoise qui vient depuis des années. C'est pourquoi on a gardé un côté un peu rétro dans le logo, pour que les anciennes générations puissent s'identifier.

Comment le centre traverse-t-il la crise du Covid?

Relativement bien. On a offert deux mois de loyer à nos commerçants pendant le confinement, ce qui les a soulagés. Et la reprise se passe bien. Certains magasins sont très satisfaits, quand ils comparent à d'autres boutiques qu'ils ont en dehors de Belle Étoile, ils sont contents d'être ici.

Quels sont les commerces qui tournent le mieux?

La bijouterie marche bien, l'aménagement et la décoration de la maison, l'art de la table, et le sport aussi. L'alimentaire n'a pas souffert, au contraire, avec la fermeture des restaurants et le travail à la maison...

D'autres projets en cours?

On a fermé le restaurant C-Inn l'an passé et on travaille sur un nouveau projet avec quatre restaurants différents qui viendront le remplacer. L'ouverture est prévue en avril 2022.

(L'essentiel/Recueilli par Mathieu Vacon)