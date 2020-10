Le taux de chômage recule encore un peu

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’Adem s’établit à 17 875 au 30 septembre 2020. Par rapport au mois d’août 2020, cela constitue une baisse de 650 personnes (-3,5%). Par rapport à avril 2020, la diminution est nettement plus sensible (2 378 personnes, soit -11,7%), ce qui tend à montrer que le marché de l'emploi retrouve une certaine vigueur. En revanche, sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi est toujours en hausse (+21,7%). Le taux de chômage pour septembre, calculé par le Statec, s’élève à 6,3%, contre 6,4% en août et 7% en avril 2020.

Les demandeurs d'emplois résidents sont en majorité des femmes (51,39%). Les 45 ans et plus sont les plus touchés par le chômage (40,7%), suivis par les 30-44 ans (38,2%) et enfin les moins de 30 ans (21,1%).

Le nombre de postes vacants en baisse

En septembre 2020, 2 995 résidents se sont inscrits auprès de l’Adem, soit une baisse de 117 personnes ou de 3,8% par rapport à septembre 2019. Selon l'Adem, la hausse du chômage observée sur un an s’explique essentiellement par une baisse des sorties vers l’emploi, plutôt qu’une hausse des inscriptions. Au cours des cinq derniers mois, les inscriptions ont ainsi baissé de 12% par rapport à la même période de l’année passée.

Au cours du mois de septembre 2020, les employeurs ont déclaré 3 170 postes vacants à l’Adem, soit une baisse de 7% par rapport à septembre 2019. Au 30 septembre 2020, l’Adem a recensé 6 852 postes à pourvoir dans ses registres, soit 583 de moins qu’au 30 septembre 2019.

