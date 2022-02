La princesse Alexandra fête son 31e anniversaire

3⃣1⃣



Alles Guddes fir de Gebuertsdag!

D’Prinzessin Alexandra seet Iech Merci fir all Är léif Wënsch!



Joyeux Anniversaire !

La Princesse Alexandra vous remercie pour tous vos vœux !



Bio. ???????????????????????????????? https://t.co/RaIf40dIVe



©MGD/S.Margue pic.twitter.com/2hrgHEg8wC — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) February 16, 2022

La Princesse Alexandra, née à Luxembourg le 16 février 1991, célèbre ses 31 ans ce mercredi. La princesse Alexandra est le quatrième enfant et l'unique fille du Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa. Ses frères sont le prince Guillaume, le prince Félix, le prince Louis et le prince Sébastien.

Alexandra de Luxembourg a choisi de réaliser ses études universitaire à l'étranger: d'abord aux États-Unis puis à Paris, où elle a obtenu une licence en philosophie. La princesse a ensuite terminé son cursus au Trinity College, à Dublin. Elle possède depuis 2017 un master en études interreligieuses de la Irish School of Ecumenics, avec une spécialisation dans la résolution de conflits.

(L'essentiel)