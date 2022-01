Longue vie à Kyo, premier bébé de l'année 2022

Il était 0h15, samedi, lorsque le petit Kyo a pointé le bout de sa frimousse à la maternité Grande-Duchesse-Charlotte, au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Mis au monde par l’accoucheuse Maud, le premier bébé de 2022 est donc un garçon, pesant 3,650 kg et mesurant 50 cm.

Le bébé et sa maman se portent à merveille. La rédaction de L’essentiel adresse ses félicitations et ses vœux de bonheur aux heureux parents, Celena et Gilles, habitants de Gonderange, et souhaite une longue vie au petit Kyo, premier enfant du couple.

(L'essentiel)