Bettembourg développe les serres sur les toits

Une serre sur toit de plus de 500 m² produisant des tomates, des salades, des herbes aromatiques… C’est le projet d’envergure qui a été présenté mercredi à l’Institut de formation sectoriel du bâtiment SA (IFSB), dans la zone d’activités économiques (ZAE) Krakelshaff, à Bettembourg. Trois projets similaires verront aussi le jour à Saint-Denis (France), Gembloux (Belgique) et Bürstadt (Allemagne).

Cette initiative, nommée Groof («Greenhouses to reduce CO2 on Roofs», ou «des serres pour réduire le CO2 sur les toits»), s’inscrit dans le programme Interreg North West Europe 2014-2020. Elle est menée au Luxembourg, en Belgique, en France et en Allemagne, en collaboration avec 11 partenaires (dont deux luxembourgeois: le Conseil de développement économique de la construction (CDEC) et l’IFSB), avec un budget total de 4,9 millions d’euros.

Pas encore de permis de construire

«Ces quatre serres permettront à terme d’empêcher l’émission de 54 tonnes de CO2 par an», indique Yuricko Backes, chef de la représentation de la Commission Européenne au monde Luxembourg. À Bettembourg, l’idée de la serre est aussi de pouvoir fournir les résidents en produits locaux biologiques. «Nous sommes en contact avec le restaurant l’Équerre dans la ZAE, mais aussi avec d’autres restaurants et des distributeurs pour voir comment les produits pourront être fournis au plus grand nombre», explique Nicolas Zita, chef de projet innovation au sein du CDEC.

Mais le projet de serre à Bettembourg ne pourra pas voir le jour rapidement. «Il est aujourd’hui difficile de créer une serre sur le toit d’un bâtiment sans se heurter à la planification urbaine, reprend Nicolas Zita. Nous sommes à ce titre en discussion avec les autorités publiques pour intégrer le projet dans les réglementations actuelles de construction. Nous espérons que le permis de construire sera délivré rapidement».

En attendant, il est déjà possible de voir à quoi ressemble une serre sur toit. En effet, sur le toit du bâtiment Neobild, qui est voisin à l’IFSB, une serre prototype de 55 m² a été mise en place. Il est possible d’y trouver des salades, des tomates, des herbes aromatiques et des fleurs comestibles, qui sont arrosées avec de l’eau de pluie. Le matériel utilisé pour le toit est du Téflon, qui est «plus léger que le verre, plus lumineux et autonettoyant», note Nicolas Zita. «Il n’y a pas de cannabis dans cette serre?», demande Yuricko Backes sur le ton de l'humour. Là, c’est un autre dossier…

(Olivier Loyens/L'essentiel)