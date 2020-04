Des congés pour aider une personne dépendante

Parmi toutes les mesures mises en place en pleine épidémie de coronavirus, le congé pour soutien familial est peut-être celle qui est passée le plus inaperçu. Et pourtant, il est désormais possible pour un salarié ou un indépendant de se voir offrir un congé exceptionnel pour assister une personne âgée ou un majeur en situation de handicap. «Ce congé est applicable rétroactivement au 18 mars 2020», écrit la Chambre des salariés.

Les conditions? Que la structure d'accueil en question ne puisse plus accueillir la personne pour cause de fermeture, que le travailleur reste avec elle à son domicile et qu'il n'y ait aucune autre possibilité de garde. Pour en bénéficier, aucune personne du ménage concerné ne doit être au chômage partiel.

Bon à savoir, le congé en question peut se poursuivre jusqu'à la fin de l'état de crise, et il peut être pris en plusieurs fois sans qu'il ne soit nécessaire d'envoyer un nouveau formulaire. À noter que le congé pour soutien familial est pris en charge par la CNS (Caisse nationale de santé) et pas par l'employeur. Ce dernier doit être prévenu oralement ou par écrit le jour même de l'absence du salarié.

(th/L'essentiel)