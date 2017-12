Les articles les plus lus sur «L'essentiel» en 2017

En 10e position

Il s'agit d'un article publié en tout début d'année 2017, le 5 janvier, et un sujet qui est revenu régulièrement ces derniers mois: la réforme fiscale au Luxembourg. Ce jour-là, nous vous proposions de découvrir la calculatrice accessible à tous pour simuler les effets de la nouvelle imposition. Avec des exemples à la clé.

En 9e position

C'est l'un des drames de cette année 2017 au Luxembourg: la collision qui s'est produite entre un train de voyageurs et un train de marchandises, faisant un mort le 14 février au matin. Très vite, L'essentiel vous a tenu informés de l'évolution des événements et c'est d'ailleurs le direct de la journée qui se trouve en 9e position de notre classement. Vous pouviez y suivre les derniers éléments sur les circonstances de l'accident, le bilan et les premières réactions, occasionnant des dizaines de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux.

En 8e position

Un nouvel article sur la réforme fiscale au Luxembourg, mais concernant cette fois les travailleurs frontaliers. «Une nouvelle fiscalité pour les frontaliers mariés» expliquait en détail, le 3 octobre, le changement de fiscalité à venir au 1er janvier 2018, qui alignera les non-résidents sur les résidents. Pas forcément agréable, on vous l'accorde, mais très utile visiblement!

En 7e position

Un violent braquage, en pleine journée, au cœur de Luxembourg-Ville. Voilà ce qui s'est produit le 26 janvier, quand trois hommes cagoulés et armés ont dérobé une valise contenant 1,3 million d'euros sur le parking de la BIL. Un fait divers d'une rare violence et dont on n'a pas fini de parler puisque près d'un an plus tard, les trois auteurs, qui pourraient venir de Belgique, courent toujours.

En 6e position

Le Luxembourg et le tabac ont un lien étroit et un peu à part en Europe. Alors qu'il s'agisse du prix, du trafic éventuel ou du simple emballage, chaque sujet qui en fait référence intéresse nos lecteurs. Cette fois, il s'agissait d'évoquer la nouvelle législation antitabac et une flopée de nouvelles interdictions au Grand-Duché. «Voici ce que les fumeurs ne pourront plus faire» a été publié le 31 juillet.

En 5e position

On retrouve à cette place la santé et les déboires de Marion Bartoli. La joueuse de tennis française a connu en 2016 une descente aux enfers sportives, affaiblie et amaigrie par un mystérieux virus. Cette fois, les lecteurs avaient le plaisir d'apprendre que la jeune trentenaire avait retrouvé sa silhouette et un brin de forme.

En 4e position

Figurez-vous qu'ici, ce n'est pas un article, mais bien un jeu concours dont L'essentiel a le secret. Car votre quotidien préféré sait gâter ses lecteurs. Vous étiez donc nombreux à vouloir savoir si vous faisiez partie des heureux gagnants de tickets de concert, de voyages ou de rencontres avec des stars...

En 3e position

Pour ouvrir le podium des articles les plus lus, un dramatique fait divers, encore. Dans la nuit du 27 au 28 septembre, un jeune couple trouvait la mort dans un terrible accident de la route entre Dippach et Bertrange, provoqué par un conducteur en état d'ébriété. Les deux victimes, âgées de 22 et 28 ans, venaient de se rencontrer.

En 2e position

On ne s'attendait pas forcément à voir un tel article à cette place, mais les confidences de l'Américain Bill Burr vous ont intriguées. L'ancien responsable du National Institute of Standards and Technology expliquait le 8 août qu'il regrettait d'avoir publié des conseils, en 2003, sur les mots de passe informatiques. En conseillant le plus grand nombre, il a généré des mots de passe prévisibles et trop utilisés. Les lecteurs de L'essentiel se sont sentis concernés!

En 1ère position

Vous avez tous en tête les images terrifiantes de la fusillade perpétrée lors d'un concert country, à Las Vegas le 1er octobre. Stephen Paddock a tué 58 personnes en tirant depuis sa chambre d'hôtel. Parmi les images qui ont fait le tour du monde, celle de ce jeune homme étendu sur sa compagne allongée au sol, en plein chaos. «Il protège son amour: la photo qui a ému le monde» est donc l'article que vous avez le plus lu cette année sur notre site. Une histoire recommandée plus de 33 000 fois et qui est restée au top pendant plusieurs jours début octobre.

(NC/L'essentiel)