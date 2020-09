Le Groupe Saint-​​Paul va supprimer 80 emplois

«L'accélération digitale de notre offre et de notre organisation ainsi que l'augmentation de notre efficacité opérationnelle rendent inévitables un nombre d'interventions au sein de notre organisation, et nous mènent en conséquence à lancer officiellement, ce jeudi 17 septembre 2020, un plan social visant à réduire le nombre d'emplois de Saint-Paul Luxembourg S.A. et de régie.lu S.A. de 80 emplois. Ces réductions concernent toutes nos activités», écrit le groupe, dans un communiqué.

Le groupe de presse luxembourgeois, cédé au mois d'avril à la société de médias belge Mediahuis, publie outre le Luxemburger Wort des journaux et magazines tels que Télécran, Contacto, ou Luxembourg Times. Il détient des sites d’annonces, mywort.lu, Radio Latina, mais aussi des solutions d’impression, d’édition, et des librairies.

Le plan social a été annoncé au personnel du groupe, ce jeudi matin. Il a été rendu nécessaire notamment par les pertes financières enregistrées en raison de la crise du Covid-19, peut-on lire. «Les médias traditionnels et surtout la presse écrite connaissent depuis de nombreuses années un marché publicitaire en baisse, et une stagnation des recettes de diffusion. La crise actuelle du Covid-19 a fortement amplifié et accéléré ces évolutions», indique le groupe, sur le site Internet du Wort.

(L'essentiel)