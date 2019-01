La grippe se trouve aux portes du Luxembourg

L'épidémie de grippe s'est installée dans toutes les régions de France métropolitaine, exceptée en Normandie, a indiqué mercredi l'agence sanitaire Santé publique France. Qu'en est-il au Luxembourg? Pour l'instant, le réseau Sentinelle qui regroupe 19 médecins sur le territoire du Grand-Duché enregistre des niveaux de grippe stables.

Deux grippes dans la même saison



Il existe deux types de virus de la grippe A: le type H1, plutôt répandu dans les pays du nord de l'Europe, et le type H3, plus courant à l'est. Au Luxembourg, qui se trouve au milieu, on recense les deux genres de grippe. Dans les faits, les symptômes sont relativement similaires mais il y a un petit hic. Normalement, une fois contractée, nous sommes immunisés pour plusieurs années pour un type de grippe. Comme au Luxembourg ces deux virus cohabitent, les moins chanceux peuvent avoir la grippe H1 et la grippe H3 dans la même saison!

Quatorze cas de grippe ont été recensés ainsi que deux cas de virus respiratoire syncytial. Pas d'explosion pour l'instant donc. Cependant, Guillaume Fournier, virologue au Laboratoire national de santé (LNS), estime que cela ne devrait pas tarder à augmenter. Un constat partagé par l'institut Robert Koch qui enregistre les taux de grippe en Allemagne. L'étau se resserre autour du pays.

Il est actuellement trop tard pour se faire vacciner, le Luxembourg souffrant en outre d'une pénurie de vaccin en raison d'une demande très forte en novembre et en décembre. Pour se prémunir contre la maladie, il est recommandé de bien se laver les mains et d'éviter le contact avec des personnes malades. Si vous vous sentez souffrants, pensez à protéger vos proches en vous en éloignant. Vous serez particulièrement contagieux pendant les premiers jours de votre maladie.

(ea/L'essentiel/afp)