Aucun fruit et légume dans la moitié des assiettes

En 2019, un tiers des Européens ne mangeaient aucun fruit et légume dans la journée. C’est beaucoup? Sachez qu’au Luxembourg, c’est pire! 48,1% des résidents indiquaient ne pas glisser une pomme ou une poignée de haricots dans leurs repas quotidiens.

Ce qui fait du Luxembourg un des plus mauvais élèves de la classe européenne, au même titre que des pays comme la République tchèque, la Slovaquie ou encore la Serbie, la Lituanie ou la Lettonie. C’est en Roumanie que la proportion de la population qui ne mange pas de légumes ni de fruits quotidiennement est la plus élevée (76%) et en Belgique et en Irlande qu'elle est la plus basse (moins de 20%).

Au Luxembourg, seulement 38,3% des résidents ont confié manger entre 1 et 4 fruits ou légumes et seuls 13,6% en consommaient cinq ou plus comme il est conseillé. Ce sont les Irlandais et les Néerlandais les champions en la matière puisqu’ils sont respectivement près de 33% et 30% à respecter les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (400 grammes de fruits et légumes par jour). Suivent les Danois (23%) et les Français (19,5%). L'OMS précise que les pommes de terre ne font pas partie des légumes...

Comme partout en Europe, les femmes au Luxembourg succombent plus facilement à une clémentine ou à quelques brocolis: elles sont ainsi plus de 60% à consommer au moins un fruit ou un légume par jour et même près de 17% à avaler les fameuses 5 portions, contre seulement 10% des hommes.

(mc/L'essentiel)