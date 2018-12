Une personne a été bloquée dans sa voiture

Un accident s'est produit jeudi, peu avant 9h, sur la N28 entre Oetrange et Bous, à l'est de la capitale. Deux voitures sont entrées en collision et l'un des automobiliste s'est retrouvé coincé dans sa voiture, a indiqué la police grand-ducale, contactée par L'essentiel. Les secouristes ont finalement réussi à le désincarcérer.

La route a été un temps bloquée à la circulation. Mais vers 10h30, tout était de nouveau dégagé, selon la police.

N28 tëschent Bous an Oetrange a béid Richtungen Accident mat méi Gefierer, gespaart, Verkéiersstéierung #ACL_N28 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 6 décembre 2018

(L'essentiel)