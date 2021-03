«Moi aussi je veux me débarrasser de ce masque»

Installé vendredi au pupitre avec sa ministre de la Santé pour annoncer, notamment, la prolongation des mesures sanitaires au Luxembourg au moins jusqu'au 2 avril, le Premier ministre Xavier Bettel s'est lancé dans une séquence assez personnelle et plutôt théâtrale sur la situation actuelle. «Je ne veux rien promettre», a-t-il commencé par dire, avant de peiner à masquer, lui aussi, son agacement face au contexte.

«Si on m'avait dit, il y a un an, qu'on serait toujours là, à faire des conférences de presse, tous masqués, sans pouvoir sortir au restaurant, dans les lieux culturels... je ne l'aurais pas cru! Et je sais à quel point cela peut être lourd». Masque à la main pour donner du sens à ses mots, Xavier Bettel a continué: «Moi aussi je veux pouvoir me débarrasser de ce masque! Je serai content quand on trouvera le Covid seulement dans nos livres d'histoire...».

Si la situation est plutôt stable au Grand-Duché, la présence de variants et la hausse des hospitalisations, ces derniers jours, a conduit à prolonger les mesures en place, dont la fermeture des bars et restaurants. «Chaque jour nous apprenons de nouvelles choses, mais la vaccination va nous permettre d'y voir plus clair. Quand on fait un marathon, on veut apercevoir la ligne d'arrivée!».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)