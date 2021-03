«La crise sanitaire a freiné une grande partie des figurants, mais nous sommes toujours là pour créer un point de rencontre entre les comédiens et les professionnels», confie Nilton Martins. Le comédien luxembourgeois est également président de Castinglux.com, ASBL créée en 2017 et qui revendique aujourd'hui une base de données de près de 6 000 abonnés et de 4 500 membres actifs.

Son objectif? «Améliorer la qualité des castings dans l'industrie du divertissement tout en facilitant la connexion entre les figurants, les futurs talents et les professionnels avec les industries luxembourgeoises du cinéma, de la télévision, des publicités ou encore de l'événementiel». Les 20 et 21 février derniers, Castinglux proposait deux journées «Pics & Clics», offrant des photos professionnelles à ses adhérents. Près de 250 membres ont eu l'occasion d'y participer, par petits groupes, seulement sur rendez-vous et dans le strict respect de consignes sanitaires, au 1535, situé à Differdange.

«Le cinéma change du quotidien, une grande partie des figurants viennent pour le fun, mais s'intéressent aussi aux films, aux histoires, aux acteurs, aux réalisateurs», explique Nilton Martins. «En revanche, avec les règles sanitaires en vigueur, nous avons trois fois plus de travail administratif», reconnaît-il. Pas de quoi le décourager pour autant. «Finalement, depuis juin dernier, les tournages ne se sont jamais arrêtés au Grand-Duché, ce qui représente une véritable chance», conclut, optimiste, le président de Castinglux.com. Cédric Botzung

(Cédric Botzung / L'essentiel)