Ils ne veulent pas «risquer leur vie route d'Arlon»

La mise à double sens pour les vélos de la rue des Romains, décidée jeudi dernier par le Conseil communal de Strassen, n'aura donc pas suffi à calmer les ardeurs des cyclistes, qui ne veulent pas «risquer leur vie sur la route d'Arlon». Les cyclistes de la commune, limitrophe de Luxembourg-Ville, ont mené lundi matin une action de protestation contre ce qu'ils considèrent comme une «chasse aux vélos» et pour demander l'amélioration d'infrastructures «misérables».

En cause, la rue des Romains, parallèle à la route d'Arlon. Une portion de quelques dizaines de mètres est à sens unique et ne peut être empruntée, en théorie, que dans le sens Strassen-Bertrange. Pour aller dans l'autre sens, en direction de la capitale, il faut descendre de vélo... et marcher. «L'alternative qu'on nous propose est la route d'Arlon qui est bien trop dangereuse» déplore Nathalie Meier, de la LVI, qui soutient la protestation. «Qui plus est, la montée est raide pour aller vers la ville en vélo sur la route d'Arlon», déplore Friderike Hoehler, une habituée du trajet à l'origine de la contestation: «Et on devrait alors rouler sur la voie de bus. On ne voit pas pourquoi on devrait aller ralentir les autres moyens de mobilité douce».

Et pour couronner le tout, la police a mené une descente contre les cyclistes réfractaires il y a quelques semaines, en sanctionnant des dizaines de personnes, à hauteur de 74 euros, pour ceux qui roulaient sur le trottoir, et 145 euros pour ceux qui avaient emprunté la chaussée dans le mauvais sens plutôt que de se risquer dans le trafic de la route d'Arlon. Du coup, un peloton d'une trentaine de cyclistes a participé à l'action de lundi matin, qui sera renouvelée mardi et mercredi, dès 7h30.

Au départ de la mairie de Strassen, ils sont passés et repassés pendant une heure par la section en cause, pour attirer l'attention. La mesure prise récemment par la commune est jugée insuffisante. «Il y a trois semaines encore, le bourgmestre nous disait que la rue des Romains, est et resterait à sens unique, soupire Nathalie Meier. Là, la commune décide de la mettre à double sens en phase test, à partir du 1er août. C'est déjà un petit succès pour nous, mais pourquoi attendre?».

Contactées par L'essentiel pour réagir à la protestation, les autorités communales de Strassen relativisent. «On a tout fait pour arranger la situation», rappelle le bourgmestre LSAP, Gaston Greiveldinger. Et d'évoquer le vote de jeudi dernier. L'échevin CSV en charge des transports, Nico Pundel, explique que la commune attend «les autorisations ministérielles» pour appliquer la mesure. Pour laquelle il faut dérouter le bus sur une autre rue, la portion de la rue des Romains étant trop étroite.

«Jusqu'ici on a toujours pris en compte l'intérêt de ceux qui prennent le bus et qui devront aller plus loin» pour ça, précise l'échevin. Le bourgmestre rappelle lui que la mesure est prise pour une phase test d'un an. «On va voir si ce n'est pas trop dangereux. Mon premier souci a toujours été la sécurité, c'est un tronçon étroit et il y aura les voitures» dans un sens et les cyclistes dans les deux sens. «Après, devoir prendre le vélo à la main sur 180 ou 190 mètres, ce n'est pas catastrophique...».

