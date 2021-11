Frank Schneider fixé en janvier sur son extradition

Arrêté au mois d’avril dernier, à Audun-le-Tiche, en France, l’homme d’affaires luxembourgeois et ancien agent du SREL, Frank Schneider, n’est pas encore fixé sur son sort. La cour d’appel de Nancy a une fois de plus reporté, jeudi, sa décision de l’extrader ou non vers les États-Unis. «La décision concernant l’extradition a été mise en délibéré au 19 janvier, et celle concernant la demande de remise en liberté sera rendue demain, à 11h», a indiqué à L’essentiel le parquet général.

La justice américaine le soupçonne de fraude et blanchiment d'argent dans l'affaire OneCoin, une escroquerie basée sur de la cryptomonnaie. Elle aurait fait des milliers de victimes et représenté au moins à 3,5 milliards d'euros. Aux États-Unis, Frank Schneider risquerait jusqu'à 40 ans de prison.

D'importants liens avec le Luxembourg

L' affaire, selon une enquête de 100,7, aurait d’importants liens avec le Luxembourg. La radio assure qu’un expert fiscal luxembourgeois est ainsi accusé d'avoir aidé au blanchiment d'argent, que des investisseurs du Grand-Duché ont subi des pertes et qu’un banquier luxembourgeois, Pitt Arens, aurait eu un contrat de PDG de OneCoin pour 11 500 euros par mois pendant onze mois.

La société Onecoin pourrait, toujours selon 100,7, s’être appuyée sur des sociétés luxembourgeoises.

(nm/L'essentiel)