Une Luxembourgeoise tuée par son mari policier

Deux cadavres, celui d'un homme et celui d'une femme, avaient été retrouvés dimanche, à Merzig, en Sarre. De nouveaux détails ont été dévoilés lundi soir par un porte-parole de la police de Sarrebruck, qui a confirmé que la dame était une Luxembourgeoise de 45 ans.

Elle a été abattue par son mari, un policier allemand, qui a ensuite retourné l'arme contre lui. L'homme, âgé lui de 49 ans, a utilisé son arme de service. Selon la police, un différend conjugal et une menace de rupture seraient à l'original du drame qui s'est produit non loin des frontières luxembourgeoise et française.

(L'essentiel)