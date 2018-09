Un chauffeur entre la vie et la mort à Niederkorn

Ce jeudi matin, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur la rue de Longwy, dans le sens Niederkorn-Lasauvage. La voiture a percuté un arbre et a fait plusieurs tonneaux sur environ 50 mètres, avant de se coucher sur le toit.

Le conducteur, qui a été éjecté du véhicule, a été grièvement blessé et se trouve entre la vie et la mort. Il a dû être pris en charge par les services d'urgence et le médecin local, avant de pouvoir être transporté à l'hôpital en ambulance.

(L'essentiel)