La situation financière de l'État «se normalise»

«À la fin du mois de mai, les finances publiques se sont davantage améliorées, confirmant (...) le redressement de l’économie déjà observé au cours des derniers mois. Je me réjouis particulièrement de cette évolution favorable des recettes et des dépenses publiques, avec un retour graduel à la normalité qui s’annonce désormais», a souligné Pierre Gramegna, ministre des Finances (DP), ce lundi, à l'issue de la réunion conjointe de la commission des Finances et du budget et de la commission du contrôle de l'Exécution budgétaire.

Au 31 mai 2021, les recettes totales ont augmenté de 27,8% par rapport aux cinq premiers mois de 2020, pour atteindre 7,73 milliards d'euros. Ces chiffres sont bien évidemment à replacer dans le contexte de la crise du coronavirus et des restrictions mises en place pour l'endiguer, lesquelles ont eu pour conséquence une chute spectaculaire des recettes car des pans entiers de l'économie ont dû être fermés.

Un excédent de 110 millions d'euros

Dans le détail, l'Administration des contributions directes a encaissé 4,221 milliards d'euros en cinq mois, soit une augmentation de 19,5% par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2020. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) a enregistré la plus forte progression, à 2,839 milliards d’euros (+39,8% par rapport à l’exercice antérieur). L’Administration des douanes et accises (ADA), enfin, a perçu des recettes de l’ordre de 670 millions d’euros, soit une plus-value de +15,7% par rapport au total des cinq premiers mois de l’année 2020.

Dans le même temps, les dépenses publiques ont diminué de 6,5% en base annuelle et se sont élevées à 8,761 milliards d'euros fin mai 2021. «La diminution par rapport à 2020 témoigne de l’immense effort (...) en faveur des entreprises et des citoyens de l’an passé, pour faire face à la crise, et annonce donc un retour à la normalité dans l’évolution des dépenses», précise le ministre. Avec des recettes en progression et des dépenses en baisse, le solde budgétaire de l’administration centrale observé au 31 mai 2021 s’est donc logiquement amélioré et a affiché un excédent de 110 millions d’euros.

