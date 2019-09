Un motard de 21 ans meurt après un accident

Un accident s'est produit jeudi soir près de la frontière entre le Luxembourg et la France, du côté de Belvaux, indique la police. Une voiture et une moto étaient entrées en collision et le pilote du deux-roues avait été grièvement blessé.

Transporté à l'hôpital pour y être soigné, le jeune résident portugais de Rodange, dans le sud du Luxembourg est décédé des suites de ses blessures, a indiqué mercredi la police.

Selon un décompte de L'essentiel, il s'agit de la 12e victime de la route au Luxembourg depuis le début de l'année.

(L'essentiel)